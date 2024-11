Il primo memorial “Joe Barone” ha visto la partecipazione di una squadra calabrese, il Gioiosa Marina del presidente Tommaso Mazzone. Marina di Gioiosa è il paese di origine di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, e Joe Barone è stato un valido dirigente scomparso da poco tempo. Il torneo, cui hanno preso parte 16 squadre, era riservato alla categoria pulcini under 10 classe 2014.

La location è stata quella del Viola park di Bagno di Ripoli, creazione eccellente di Commisso e attrattiva per tutti i giovani aspiranti alla carriera calcistica. In tutto questo c’erano i piccoli giallorossi della Locride, accolti con affetto e capaci di far fare bella figura alla propria società con diverse vittorie e una quota rosa, Emily Andrianò.

L’esperienza oltre la partita, l’incontro con l’altro prima del gol, la dimensione professionistica e il sogno di emulare il campione: questo è il cuore dello sport. Il presidente Tommaso Mazzone ha fatto capire ai suoi ragazzi che il piacere di giocare contro la Fiorentina, vincitrice poi del torneo, consiste nell’occasione di carpire tanti segreti e modalità, stili di vita sportiva per crescere e migliorare i piccoli contesti sociale. «È stata la prima esperienza fuori regione anche per noi appassionati, dirigenti, ex giocatori e genitori - dice Mazzone -. Crediamo che lavorare con i giovani sia una responsabilità incredibile e speriamo di consegnare sia uomini che atleti al calcio di domani».