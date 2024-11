Nella giornata di oggi all’interno della Caserma PIO IX presso il Circolo Ufficiali Esercito la IDV (Iveco Defence Vehicles) ha voluto omaggiare il Gruppo Paralimpico Sportivo dell’Esercito con un nuovo pulmino che accompagnerà i nostri atleti durante le loro prossime trasferte. Atleti che anche questo anno si stanno distinguendo alle paralimpiadi di Parigi e che hanno collezionato per l’Italia un podio tutto tricolore nei 100 metri T63 con la Sabatini, Caironi, Contraffatto (come a Tokyo 2020), mentre nel getto del peso F12 la Legnate ci ha regalato la medaglia d’oro. Solo alcuni dei nomi che in questi giorni nell’edizione 2023 delle paralimpiadi di Parigi stanno arricchendo il medagliere dell’Italia rendendoci orgogliosi della nostra nazionalità.

L’evento è stato presentato con una conferenza a cui hanno partecipato l’Amministratore delegato IDV Claudio Catalano, la Senatrice Isabella Rauti Sottosegretario di Stato alla Difesa, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Generale di Divisione Alfonso Manzo Presidente del GS Paralimpico Difesa. Un gesto quello della IDV che parla di inclusività e che assieme alla Difesa racconta un nuovo modo di vedere il futuro con chi lotta quotidianamente per dimostrare che insieme si può e che la differenza causata da eventi traumatici e non solo, non allontana ma può essere una grande risorsa e un motivo di grande rivincita.

Si parte così dal Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa che rappresenta la massima espressione del coraggio, della forza, della grande voglia di ricominciare guardando al futuro in maniera costruttiva e sempre con rinato vigore. “Andiamo a vincere insieme” è di fatto il motto che accompagnerà questa iniziativa e questi atleti durante le loro prossime sfide sportive. Un gesto quello dell’IDV che per il Capo di Stato Maggiore Difesa assume un significato importante, perché rivolta ai problemi dei più vulnerabili o fragili, puntando un occhio sull’inclusione: «Attenti a quella che deve essere l’inclusione delle persone disabili che è un dovere sociale a volte trascurato, ma che deve essere irrinunciabile per ciascuno di noi. Soprattutto in questo caso dove stiamo rivolgendoci a del personale che ha maturato le proprie disabilità nell’ambito del proprio servizio in Patria e all’estero» ha così commentato l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Dal suo canto la senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa ha dichiarato: «Il consolidato partenariato tra il Comparto Difesa e Iveco Defence Vehicles si apre allo sport e al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Questa donazione è il riconoscimento dell’azienda alla sensibilità per il sociale che le Forze armate dimostrano da sempre e che si concretizza nella volontà di non lasciare nessuno indietro». La Rauti che detiene le deleghe alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari e alle politiche per la disabilità ha ribadito come «il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa è una delle più importanti realtà dello sport in Italia che tiene alti i colori del Tricolore nel mondo. I nostri campioni paralimpici, con la loro tenacia, la loro resilienza, il loro quotidiano esempio di abnegazione - ha sottolineato Rauti - forniscono un contributo inestimabile allo spirito della Difesa ed al Paese nel suo complesso. Metterli in condizione di operare al meglio è quindi un dovere ma è anche un dono per tutti». Avremo modo di seguire un esempio di tenacia e volontà il prossimo 28 luglio, che vedrà impegnati gli atleti del GSPD nella traversata dello Stretto di Messina, con partenza da Capo Peloro e arrivo sulle coste reggine.