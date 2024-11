Si allunga a sette la striscia di partite senza vittoria per il Guardavalle che, nel match di ieri e valido per la decima giornata di Promozione B, fa 2-2 in casa contro il Capo Vaticano. Un avversario senza dubbio temibile e di qualità, ma con i giallorossi che hanno saputo difendersi e rendersi pericolosi, senza però riuscire a portare a casa i tre punti.

Finisce 2-2 infatti la sfida che viene sbloccata da Nesci al decimo della ripresa. Passano però cinque minuti e Filì (in mezza rovesciata) firma il pari. Alla mezz'ora però i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio con Paparo ma, a cinque dal termine, Macrì A. fissa il punteggio sul 2-2. Da sottolineare anche la parata di un calcio di rigore di Simonetta che è provvidenziale ai fini del risultato.

Le parole di mister Brasile

Ai nostri microfoni è intervenuto il tecnico dei giallorossi, Massimo Brasile, che ha analizzato così la gara: «A detta di tutti quelli che avevano incontrato il Capo Vaticano, sembrava una squadra in difficoltà, ma io non ci ho mai creduto e, inoltre, l'attuale classifica non rispecchia il loro valore. Soprattutto nel primo tempo abbiamo sofferto molto e se fossimo andati in svantaggio di due reti non sarebbe stato uno scandalo, anche perché hanno fallito un calcio di rigore. Nella ripresa abbiamo invece invertito la marcia ma resta il rammarico non solo per il punto raccolto, che lo ritengo buono, ma per il fatto della buona prestazione fatta».

Un Guardavalle che, al momento, è la squadra che segna di meno nel secondo tempo (sei reti) ma questo mister Brasile lo sa e, anzi, allarga il problema a tutto il reparto avanzato: «Sono arrivato da due settimane ma questa è una cosa che è subito saltata all'occhio, dunque un problema oggettivo e che necessita di una soluzione. Quanto alla classifica, può darsi che ci manca qualche punto ma al momento rispecchia i valori. C'è tutto il tempo per recuperare e cercheremo di farlo».