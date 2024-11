Il match tra Locri e Siracusa si presenta, oggi più che mai, senza pronostici e con l’aspetto di un valido test per entrambe le compagini. Due realtà, due percorsi ma soprattutto diverse velleità in ordine alle sorti della classifica ma, nonostante tutto, alle spalle c’è lo stesso lavoro oculato e professionale.

In casa Locri torna Saverio Rigitano a dettare i tempi degli allenamenti, a ritrovare alcuni dei suoi pupilli. Una nuova esperienza anche per mister Panarello, il quale ha iniziato sotto i migliori auspici il nuovo anno portando via da San Luca un punto importantissimo visto il livello territoriale e tattico del confronto. Mancini non poteva sfigurare, anche perché è raro che lo faccia, e la responsabilità amaranto era ancora più onerosa.

L’attesa della domenica è un altro tipo di preliminare alla prima gara dell’anno, quella che pesa il Locri nel suo processo di maturità ad ammortizzare le forze di un avversario di qualità. È anche quella che valuta lo spirito agonistico dei siciliani, i quali non hanno nulla da invidiare al Trapani; infatti, non hanno subito sconfitte ma registrano solo la differenza di due pareggi in più. Qualitativamente sopraffini per gusto tecnico e guarnizione di giocate, i siciliani, secondi in classifica, arrivano a Locri per giocare a viso aperto, così come i padroni di casa che ameranno assaporare caldo il banchetto del giorno.

Insomma, in Sicilia si mangia bene ma anche in Calabria la cucina è di prim’ordine, quindi ci si aspetta una domenica dai migliori prodotti del calcio interregionale.

Il Locri ha già sfoggiato i nuovi acquisti e la dimensione dello scacchiere non ha deluso. Bomber Marsico ha suonato subito la campanella della presenza a rete, anche in questo caso per dare un segnale di buon inizio d’anno. La libertà di gestione palla, tra le linee della difesa siracusana, non sarà quella delle ultime gare di campionato ed è qui che il pubblico attenderà le trame studiate dallo staff amaranto. Il fischio d'inizio di Locri-Siracusa è in programma domenica 14 gennaio alle ore 14.30