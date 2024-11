Atleti vecchi e nuovi hanno sfilato in una serata di festa in cui il gruppo dirigenziale ha fatto gli onori di casa, in attesa della prima uscita ufficiale in programma tra pochi giorni

L’Ac Locri 1909 è ufficialmente una rosa completa, compatta e in gran forma. Atleti vecchi e nuovi hanno sfilato in una simpatica serata di presentazione, il gruppo dirigenziale ha fatto gli onori di casa in una festa di rione partecipata e l’anteprima delle maglie da gioco ha fatto da chiave allo scrigno dei sogni 2024-2025.

Amaranto e giallo fluo per le casacche, con il triangolo della bandiera sociale ad arricchire la prima e la striscia degli stessi colori a spezzare sulla seconda. Una scia di amaranto di presenze prestanti ha rassicurato, anche a parole, la platea dei tifosi e dei simpatizzanti, curiosi di come possa essere questo Locri misto novità. A queste si sono aggiunti Renna e Scarfiello, un portiere classe 2005 ex Cagliari e un esterno classe 2006 cresciuto nel Torino. Nello spogliatoio di Ficara e Larosa, degli Aquino e della new entry Romano, comunque senior, le nuove leve avranno modo capire il valore di oltre cento anni di storia dal nome “Locri”.

Umberto Scorrano ha già provato la macchina amaranto in almeno due occasioni, utili al professore Rigitano per valutare i tempi di scarico dopo il grande lavoro atletico iniziato il 24 luglio. Adesso è alle porte la prima uscita ufficiale, quella di coppa in programma domenica allo stadio Macrì di Locri contro il Paternò.