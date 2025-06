Gizzeria si conferma ancora una volta protagonista nel panorama degli sport velici, ospitando dal 1 al 6 luglio 2025 due degli eventi più attesi della stagione sportiva del kitefoil: il Campionato Europeo Giovanile di Kitefoil e il Formula Kite Grand Prix, due competizioni di livello internazionale che si svolgeranno nello storico stabilimento Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille.

Considerata uno degli spot più affidabili e apprezzati per il kitefoil, la spiaggia di Gizzeria si distingue non solo per le sue condizioni di vento termico costante e acque cristalline, ma anche per la lunga tradizione di eventi sportivi di alto livello – organizzati da Hang Loose - che da oltre 12 anni animano questa location di eccellenza.

La grande novità di questo evento è rappresentata dalla concomitanza di due competizioni di rilievo: il Campionato Europeo Giovanile (U21, U17, U15) e il Formula Kite Grand Prix - quest’ultimo valido ai fini del ranking mondiale di Formula Kite.

Il programma prevede quattro giorni di regate intense, con le finali in programma domenica 6 luglio. La manifestazione rappresenta un’occasione unica per mettere in mostra i giovani talenti internazionali, in un contesto di altissimo livello tecnico.

L'evento, organizzato dal Circolo Velico Hang Loose in collaborazione con IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia) e con il supporto di Calabria Straordinaria, rappresenta un segnale forte dell’impegno della Calabria nel promuovere e sviluppare le discipline più innovative e sostenibili.

La manifestazione è sponsorizzata da Volkswagen Veicoli Commerciali Chiappetta.

Durante tutta la durata della competizione, sarà possibile seguire gli aggiornamenti live, i risultati e i contenuti esclusivi sui canali social di IKA, offrendo agli appassionati un’anticipazione del futuro dello sport del kitefoil.

Programma

30 giugno 2025

Dalle 16.00 alle 19.00

Registrazione degli atleti

Ore 19.00

Welcome dinner – Cerimonia di apertura

1 luglio 2025

Ore 11.00

Conferenza stampa di presentazione alla presenza delle autorità

Ore 16.00

Gara di allenamento

Dal 2 al 6 luglio 2025

Dalle ore 13.00 alle ore 17:00

Competizioni

6 luglio 2025

Dalle ore 13.00 alle ore 16.00

Competizioni

Ore 17.00

Cerimonia di premiazione