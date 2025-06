Nella città capoluogo, a partire da domani si terranno le semifinali under 14 con la finale prevista poi per sabato. Ad affrontarsi saranno Smaf Catanzaro, Lumaka RC, Alan Gioia Tauro e Vis Reggio Calabria

Guardare al futuro è sempre un aspetto positivo, soprattutto nel settore del basket regionale che vorrà sin da subito trovare i campioni del domani. Non è un caso come l’attenzione dei curiosi è rivolta verso le semifinali di Under 14 calabrese, che ospiteranno i confronti tra le migliori selezioni a predominanza centro-meridionale. Mancando compagini cosentine, il discorso è quasi prettamente reggino con l’eccezione proprio dei padroni di casa della Smaf che vorranno far prevalere questo importante vantaggio.

Domani al Pala Pulerà, alle ore 16.30, ci sarà l’incontro tra Smaf Catanzaro e Lumaka RC, mentre al Pala Greco si terrà la sfida tra Alan Gioia Tauro e Vis Reggio Calabria. Confronti che si preannunciano già scoppiettanti, le squadre vincenti si affronteranno per il titolo poi direttamente sabato pomeriggio al Pala Pulerà, dalle ore 19.

La gestione organizzativa di questo evento è stata affidata alla società dell’Academy Catanzaro, che guarderà con grande interesse i tanti giovani in campo. La prima squadra giallorossa si è salvata in Serie B con grinta e coraggio e chissà che non possa prendere spunto per i futuri acquisti o per arricchire la propria cantera con qualche ragazzo particolarmente brillante nella poule finale under 14.

La stessa società catanzarese invita tutti alla piena partecipazione: «Per il basket giovanile regionale si tratta di un evento di particolare interesse sportivo e sociale, che conclude un campionato molto partecipato e combattuto, nel quale si sono intravisti fasi di gioco interessanti non solo sul piano agonistico, quant’anche su quello tecnico».

Un invito a vivere quindi questi prossimi giorni con spensieratezza e amore per la pallacanestro: «Inoltre, questi concentramenti del settore giovanile del basket mobilitano la presenza di genitori e familiari dei baby atleti, generando un positivo interscambio sociale, allargando il giro di sostenitori ed appassionati della palla a spicchi. Appuntamento, quindi, domani e sabato a Catanzaro per sostenere i protagonisti del futuro basket regionale».