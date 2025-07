Una bella sorpresa per il pilota calabrese Carmelo Palmer: Honda HRC Racing lo ha selezionato, tra numerosi candidati, offrendogli l’opportunità di guidare una delle 50 moto ufficiali prodotte esclusivamente dal colosso giapponese per i piloti di rally.

Un riconoscimento prestigioso che premia talento, determinazione e passione, proiettando Palmer verso nuove sfide internazionali. Il pilota, originario di Lago in provincia di Cosenza, si è fatto notare per le sue brillanti prestazioni nelle ultime stagioni, conquistando l’attenzione degli addetti ai lavori. È stato il primo e unico pilota calabrese a partecipare alla scorsa edizione della prestigiosa Monaco-Dakar Africa Eco Race (ex Parigi-Dakar), portando al termine un'impresa straordinaria che rimarrà impressa negli annali nella categoria “Malle moto xtreme rider”.

Il pilota calabrese è pronto per la nuova stagione e per le nuove sfide: si parte a settembre con il rally Transanatolia in Turchia. Successivamente si sposterà in Tunisia per gli ultimi test e rifiniture, in preparazione della grande avventura dell’Africa Eco Race 2026

A sostenerlo in questa nuova avventura, oltre ai partner storici, ci saranno anche Falduto Srl e Martino Moto Srl, due aziende leader nei rispettivi settori, che hanno deciso di affiancare Palmer in questo ambizioso progetto sportivo.

Un’avventura affascinante, che lo vedrà presto impegnato al fianco di alcuni tra i migliori specialisti del rally mondiale.