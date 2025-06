Il Pala Pirossigeno di Rende non sarà solo il teatro del futsal nella prossima stagione, quanto si allargherà agli altri sport. La struttura del resto può ospitare più competizioni all’interno dei weekend sportivi e la dimostrazione pratica arriva dall’accordo maturato nelle scorse ore. E non è un dettaglio casuale quello registrato nelle scorse ore, proprio perché ci sarà una delle big regionali di Serie C maschile a disputare il suo calendario interno pallavolistico nella struttura.

Sarà la Milani Rende, dal 2025-2026, a spostarsi di qualche chilometro, lasciando il Pala Quattromiglia per giocare così nella nuova struttura sportiva. Una decisione che è stata annunciata con grande entusiasmo proprio dalla società pallavolistica: «Si ringrazia la società Pirossigeno Cosenza e il presidente Piro per l’opportunità e per la condivisione di intenti che hanno facilitato il raggiungimento dell’accordo. Questa scelta, oltre a garantire una lungimiranza del progetto tecnico della società gialloblu, pone le basi per una collaborazione ad ampio raggio con le realtà sportive del territorio, avanzando in modo deciso verso la visione societaria».

L’ambizione della società, del resto, non è celata. Dopo il terzo posto nel torneo di Serie C, la squadra allenata da Luigi Aloe vorrà essere maggiormente protagonista nel campionato regionale, sempre in attesa di capire (ma ci vorrà ancora qualche settimana) quale sarà la reale composizione dello stesso.

Sarà la solita estate calda, tra cambi di titolo paventati anche con qualche dovizia di dettagli in camera caritatis, ritiri ventilati e nuove comunità che potrebbero saltare più di una categoria: le indizioni, più che le voci di corridoio, sapranno dare una maggiore contezza su tutto ciò.