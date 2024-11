Succede di tutto allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia in una gara a tratti spettacolare che ha registrato ben sette gol. Alla fine il Pompei si deve arrendere per 4-3 alla Vibonese interrompendo così la striscia di imbattibilità che durava da 180' e senza dimenticare l'unico gol subito, prima di questo match, nella partita inaugurale e peraltro negli ultimi minuti. Nella ripresa il vantaggio vibonese a firma di Giunta che, dal limite, libera un rasente dove Rizzuto non può arrivarci. Al quarto d'ora i campani pareggiano grazie a un'autorete di Capone e poi, ancora, il nuovo vantaggio con Terranova e il nuovo pari di Di Piazza. Il 3-2 lo sigla Alagna mentre Squillace fa 4-2. Il terzo gol ospite lo firma infine Rizzo.

Le parole di mister Cinelli

In conferenza stampa, nel post partita, si è espresso il tecnico dei campani Daniele Cinelli: «La Vibonese ha meritato di vincere, questo posso dirlo tranquillamente. Il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato anche se c'è stata qualche fiammata in più da parte loro. Nella ripresa invece loro hanno avuto più qualità ma, quando si perde in questo modo, a parte i sette gol complessivi io devo fare i complimenti all'avversario mentre noi dobbiamo cercare di essere più bravi». Un Pompei, inoltre, con ben cinque Under in campo dall'inizio: «Abbiamo avuto molti Under in campo ma anche settimana scorsa è stato così. Io sono propenso a mettere giocatori giovani e bravi». E ancora: «Decisivo è stato soprattutto l'equilibrio in fase di non possesso perché bisogna perseverare sempre la compattezza. La cosa che dobbiamo migliorare prima di ogni altro dettaglio è proprio questa.