Negli ultimi giorni le temperature in Calabria iniziano a farsi sempre più roventi, con l'estate che finalmente dà i primi segnali. Ma non è solo il meteo a farsi più caldo ma anche il calciomercato dei Dilettanti. Tante le trattative e i movimenti, sia per quanto riguarda le panchine che i calciatori.

In Eccellenza il Soriano è al momento tra le società più attive. Dopo il portiere Stillitano e il centrocampista Clasadonte, i vibonesi sono riusciti ad accaparrassi il re dei bomber dell'ultimo campionato: Simone Fioretti ha infatti trovato l'accordo con la società rossoblù per la stagione 2023-2024. Un vero e proprio colpo di mercato per il direttore sportivo Mimmo Varrà.

Tra gli attaccanti più richiesti del mercato c'è Luigi Le Piane, calciatore che con le sue 14 reti ha contribuito alla salvezza del Rende nello scorso torneo di Eccellenza. Il classe 1994 è corteggiato da molti club, dalla Serie D alla Promozione ma non è da escludere un suo rinnovo con la società del presidente Fabio Coscarella. Sondaggi per Le Piane sia dalla Db Rossoblù che dall'Altomonte, società quest'ultima che presto ufficializzerà l'acquisto del titolo sportivo dell'Acri. Il Rende potrebbe confermare il giovane attaccante Raffaele Algieri, mentre tra i volti nuovi non è da escludere l'arrivo in biancorosso del brasiliano Pedrinho, la scorsa stagione tra le fila della Db Rossoblù.

Dopo aver conquistato la permanenza nel massimo campionato di calcio regionale il Bocale ha intenzione di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione: ai reggini piace il difensore Max Barnofsky, ex Reggiomediterranea e Cittanova. Potrebbero invece dividersi le strade tra il Bocale e Mimmo Zampaglione che piace al Gallico Catona.

Mercato in uscita, al momento, per Promosport e Morrone. I lametini potrebbero salutare l'esperto centrocampista Davide Scozzafava che piace al Sersale, mentre dalla squadra cosentina sembrerebbero in uscita Nicoletti, Cardamone e Misuri. Tra le neo promosse la Digiesse PraiaTortora ha ufficializzato lo staff tecnico. I tirrenici hanno riconfermato in panchina Alberto Aita che sarà affiancato dal secondo Luigi Carnevale e da Silvano Cersosimo. Il preparatore atletico della Digiesse sarà Mario Marino, il responsabile dell'area tecnica dei portieri Ottavio Strano, mentre Vincenzo Cunsolo sarà il diesse.

Nel campionato di Promozione la Db Rossoblù sembra essere la società al momento più attiva nelle trattative. Il sodalizio di Luzzi, con Tony Lio in panchina, è vicinissimo all'accordo con l'attaccante, ex Cosenza, Allan Baclet, nell'ultima stagione con la Promosport. Il club del presidente Gencarelli ha anche fatto un tentativo per garantirsi le prestazioni del difensore Angelo Corsi, ma la trattativa con l'ex capitano del Cosenza (ancora tesserato con la società del presidente Guarascio ndr) appare complicata. Anche per il ruolo di portiere è forte l'interessamento della Db Rossoblù per un ex elemento del Cosenza, sarebbe infatti avviata una trattativa con Nunzio Franza, nella scorsa stagione con il Rende. Sondaggio anche per il jolly Antonio Crispino.

In Promozione, al posto dell'Acri, ci sarà con ogni probabilità l'Altomonte che a breve dovrebbe appunto ufficializzare l'acquisizione del titolo sportivo dei rossoneri, destinati a scomparire o eventualmente a ripartire da categorie inferiori. E la nascente società dell'Altomonte potrebbe costruire un organico importante. In difesa piace Gaetano Bertini, mentre a centrocampo le sirene del calciomercato si sono accese per Andrea Sposato. In avanti l'Altomonte avrebbe invece puntato Francesco Petrone.

Per quanto riguarda la panchina del Trebisacce manca solo l'ufficialità ma non dovrebbero esserci problemi per la riconferma di Serafino Malucchi, discorso analogo in casa Rossanese dove si dovrebbe continuare con Luca Aloise.

Saltata la nascita di una nuova società a Corigliano Rossano, che sarebbe ripartita con l'acquisizione del titolo sportivo del Real Montalto, non è da escludere il passaggio del titolo, attualmente controllato dal presidente Franco Lanzillotta, a un gruppo di imprenditori di San Giovanni in Fiore. In questo caso la Silana scenderebbe in campo nel torneo di Promozione.