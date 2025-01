Il numero della società campana è stato ospite di “11 in campo”: «Siamo contenti e felici per come si sta lavorando»

Torna a vincere la Juve Stabia dopo quattro partite. Nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B, i campani battono 2-1 la Carrarese con i gol di Piscopo e Adorante e si prendono il quinto posto, confermandosi sorpresa del campionato cadetto, ricordando anche che è una neopromossa.

Ospite di "11 in Campo”, format di LaC News24 in onda ogni lunedì alle 21:30 e condotto da Maurizio Insardà, il presidente dei gialloblù Andrea Langella: «Stiamo facendo un campionato in linea con le aspettative. Siamo contenti e felici per come si sta lavorando, ma la cosa più bella è che sette giocatori su undici sono di Serie C e questo è il grande successo del nostro campionato».

«Ha funzionato lo spogliatoio – afferma il numero uno degli stabiesi –, l'equilibrio e il rispetto dei valori di busta paga dei calciatori. Siamo stati attenti a non rendere scontento nessuno».

La Juve Stabia è inoltre una delle squadre più attive sul mercato: «Ci sarà qualche altra novità – dice Langella –. Abbiamo diverse richieste, ma la cessione di Folino non era prevista. C'era però una clausola rescissoria di un certo importo e dunque l'abbiamo rispettata. La nostra intenzione, però, era quella di tenerlo fino al termine della stagione».