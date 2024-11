Tre giornate utili a contrastare l’inattività motoria, le differenze di genere e le barriere che ostacolano la partecipazione all’attività sportiva, prevenire le patologie legate all’ipocinesia, favorire la stimolazione di uno sviluppo armonico. Sono questi gli obiettivi principali del progetto nazionale “Ski Everywhere" (SEW), nato dalla sinergia tra Sport e Salute e FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

Il Comitato FISI Calabro Lucano, presieduto da Salvatore Loria, ha aderito all’iniziativa per ospitare la tappa a Sud di “SkiOnTour” organizzando le attività di pratica multidisciplinare e di promozione dei valori fondanti del progetto. Grazie ai tecnici nazionali della Federazione, sarà possibile conoscere e provare le discipline nordiche oggetto di questo intervento progettuale che, lo ricordiamo, è stato realizzato grazie all’indirizzo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al finanziamento di Sport e Salute.

Una tre giorni, in cui i bambini e ragazzi potranno provare e divertirsi con le attrezzature messe a disposizione dai partners tecnici del progetto, partita ieri dal Parco Baden Powell di Potenza, che proseguirà oggi pomeriggio (dalle 15 alle 18.30) a Piazza Carratelli a Cosenza, per concludersi domani in Via Panoramica a San Giovanni in Fiore (dalle 9.30 alle 13). Il progetto Ski Everywhere si ispira ai principi del modello di sviluppo della partecipazione sportiva “Developmental Model of Sport Partecipation” (DMSP, Jean Coté 2016), dove l’obiettivo principale è coniugare la partecipazione sportiva, la prestazione e lo sviluppo personale.