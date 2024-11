Come anticipato dalle indiscrezioni del nostro network, il Rende ha scelto Ivan Franceschini come nuovo allenatore. L'ex calciatore della Reggina subentra a Emilio Cavaliere, esonerato nella giornata di ieri dalla società del presidente Fabio Coscarella. A Franceschini il compito di salvare i biancorossi, terzultimi in classifica nel girone I: per farlo avrà a disposizione 7 partite.

Il comunicato del Rende

Affidata al tecnico emiliano Ivan Franceschini la guida tecnica del Rende per questo finale di campionato. Il quarantaseienne tecnico emiliano, dopo una lunghissima carriera da calciatore tra i professionisti, ha maturato importanti esperienze sulle panchine di Reggina (vice allenatore) Palmese, Cittanovese e Castrovillari. L’allenatore ha diretto oggi il suo primo allenamento al Lorenzon. Ad Ivan il più sincero in bocca al lupo e il più caloroso benvenuto a Casa Rende