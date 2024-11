La Gioiese prova a blindare Pascu e, nel frattempo, prende appunti per Manfrè, possibile sostituto del romeno che piace a parecchie squadre di serie D

GIOIA TAURO (Rc) - Si muove il Roccella, neo promosso in serie D. Dal Gallico arrivano Leonardo Gatto, ex Vibonese, e Marco Cormaci. Playmaker il primo, esterno il secondo. Dopo Gambi e Khoris, la Gioiese prova a blindare Pascu e nel frattempo sonda il terreno per il possibile sostituto del romeno. Occhi puntati su Vincenzo Manfrè, ex Sambiase, lo scorso anno al Città di Messina.