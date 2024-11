I delfini di mister Malucchi cedono nell'andata della semifinale al cospetto della corazzata guidata in panchina da Claudio Morelli, capolista in Eccellenza. Il prossimo 13 dicembre il match di ritorno

Gara storica per i giallorossi del Trebisacce quella che oggi li vedeva protagonisti contro il Sambiase, nella semifinale di andata di Coppa Italia Dilettanti riservata a società di Eccellenza e Promozione. La squadra di mister Serafino Malucchi, unica di Promozione rimasta in lizza, deve rinunciare per infortunio a Cerda e De Paola, due pedine fondamentali nello scacchiere dei delfini. Per gli ospiti mister Morelli lascia in panchina il talentuoso Umbaca, Colombatti e Crucitti e schiera ben cinque under nella formazione iniziale.

La cronaca del match

La prima vera azione pericolosa degna di nota capita a Leonori J. al 13’, dopo una triangolazione con Stamati, si trova a tu per tu con il portiere Martino bravo a chiudere lo specchio della porta, conclusione forzata con palla che passa sopra la traversa. La prima vera replica dei giallorossi ospiti arriva al 27’ con Cataldi la cui conclusione viene deviata in angolo dal portiere Di Stasi. Dopo appena dieci minuti si concretizza il vantaggio del Sambiase: punizione dalla trequarti di Trentinella su cui, di testa, è bravo Gerardo Strumbo a divincolarsi dalla marcatura e di testa, solo, insacca. Timida reazione dei locali che sfocia con una conclusione pericolosa al 43’ con Jarar che tenta di sorprendere da fuori area, il portiere ospite indirizzando la palla nell’angolo basso alla sua destra, bravo e reattivo Martino a rimediare in angolo. E dopo appena un minuto di recupero, tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Giusto il tempo di sistemarsi in campo e, al 3’ della ripresa, il Sambiase raddoppia con Trentinella su calcio di rigore per ingenuo atterramento dell’attaccante Costanzo. Sostanzialmente la gara termina qui, il Sambiase è maestra nel dettare i tempi decidendo quando accelerare o addormentare la gara, senza affanni, al netto di iniziative personali di Kone o Jarar, non lascia spazio al Trebisacce. Non è detto che sia finita per la squadra del presidente Carlomagno, il calcio non è una scienza esatta ed è capace di regalare sorprese. Comunque vada, la società e la città devono essere fieri ed orgogliosi di aver raggiunto questo livello in una competizione che ha lasciato per strada altre società quotate e blasonate.

Il Sambiase deve solo formalizzare l’accesso alla finale, giocherà in casa il prossimo 13 dicembre con il vantaggio del doppio risultato, quella vista all’opera all’”Amerise” di Trebisacce lascia una bella impressione. Sorniona, furba ed esperta, con un elevato tasso tecnico che, non a caso, le consente di guardare tutti, nella classifica del campionato di Eccellenza, dall’alto in basso. E se fosse triplete?

Il tabellino

TREBISACCE: Di Stasi, Errico (56’ Furiato), Carone, La Banca (56’ Gagliarde), Pastore, Sbrissa, Leonori A., Stamati (73’ Curatelo), De Vincenti (56’ Kone), Jarar, Leonori J. – All Serafino Malucchi

SAMBIASE: Martino, Perri (65’ Morelli), Frasson C.S., Iania, Frasson C.V., Strumbo, Cataldi, Trentinella (59’ Alves), Dialo (65’ Scrugli), Piriz (88’ Manu), Costanzo (59’ Umbaca) – All. Claudio Morelli

Marcatori: ’37 Strumbo (S), 47’ Trentinella rig (S)

Arbitro: D’Auria Aldo (sez. Vibo Valentia). Assistenti: Panetta Marco (sez. Locri) – Panei Emanuele (sez. Vibo Valentia)

NOTE: Ammonizioni: 28’ Stamati (T), 31’ Frasson C.V. (S), 53’ Pastore (T), 66’ Strumbo (S), 32’ e 34’ Furiato (T). Espulsioni: 34’ Furiato (T). Recupero: Pt 1’ – St 5’