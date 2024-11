Se lo aggiudica il Sambiase il triangolare contro Vibonese e Cotronei tenutosi ieri, 8 agosto, allo stadio Ampollino e con fischio d'inizio alle ore 16:30, con le gare dalla durata di 50 minuti ciascuna.

I giallorossi di Morelli vincono entrambe le gare mentre la Vibonese, invece, chiude con una vittoria e un pareggio. Il triangolare si è aperto con il mini-match Vibonese-Cotronei e con i ragazzi di mister Facciolo che hanno la meglio sulla formazione di casa, seppur ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Nessun errore dagli undici metri per i rossoblù dal momento che vanno tutti a segno i designati per i penalty: Santiago, Marras, Ceschin, Belpanno e Di Meglio.

Sambiase già in forma



Nel secondo match scende in campo appunto il Sambiase che vince nettamente contro l'altra compagine giallorossa per 3-0. Sambiasini in vantaggio dopo 10 minuti: imbucata di Schirripa per Ferraro che, con il controllo, supera il portiere e deposita in rete. 13 minuti più tardi, Ferraro fa doppietta, approfittando di una respinta non impeccabile dell’estremo difensore avversario. Al minuto 32 arriva il tris giallorosso, con il diagonale vincente di Costanzo su sviluppi di calcio piazzato. 10 minuti più tardi il Sambiase ha l’occasione per arrotondare il risultato ma Crucitti si fa ipnotizzare dagli 11 metri.

Antipasto di campionato

Contro la Vibonese, in attesa dello scontro nel prossimo campionato, è stata una partita più combattuta che il Sambiase riesce a sbloccare a 10 dal termine: Caporello allarga su Munoz, tiro cross del centravanti spagnolo sul quale si avventa Zerbo in spaccata. Al 44’ Giuliani evita il pari della Vibonese con una gran parata su colpo di testa quasi a botta sicura di Alagna.