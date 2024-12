Ottavo risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Morelli, che ora sognano in grande. Male Reggina e Vibonese: gli amaranto pareggiano contro la Nissa, i rossoblù perdono al Razza contro l’Enna. Domenico Maggio guida il Siracusa in testa alla classifica. Risultati e i tre migliori della settimana nel girone I

La quattordicesima giornata del Girone I di Serie D rafforza le convinzioni del Sambiase di Claudio Morelli. Altra vittoria, la terza consecutiva, contro l’Acireale e terzo posto in compagnia di Reggina e Vibonese.

Il match del D’Ippolito non era partito benissimo per i giallorossi: granata avanti con Andreassi ma la reazione è magistrale. Tra il 37’ e il 45’ avviene il sorpasso dei lametini firmato Zerbo (rigore) e Perri. Nel secondo tempo ci pensa capitan Umbaca a chiudere il match con una doppietta, inframezzata dal goal del momentaneo 3-2 targato Loukaris.

Giallorossi che, come accennato, raggiungono in classifica Vibonese e Reggina. Brutta sconfitta per gli uomini di Facciolo, la seconda consecutiva tra le mura amiche: all’Enna basta un goal di Espasa a inizio partita per conquistare tre punti fondamentali.

Continua a dispensare prestazioni negative, invece, la Reggina – che non riesce a guarire neanche con mister Trocini in panchina. Al Tomaselli di Caltanissetta contro la Nissa termina 1-1 di rigore: realizzano dagli 11 metri prima Diaz e poi Curiale.

Primo tentativo di fuga da parte del Siracusa, che archivia la pratica Akragas con un secco 5-0: di Maggio (doppietta), Candiano, Longo e Palermo le reti degli aretusei.

Rimane in scia della truppa di Turati solo la Scafatese, che vince di misura al Bruccoleri di Favara grazie alla rete di Cham.

Delle altre, non riesce a trovare il bis il Locri di Cozza. Match spettacolare tra gli amaranto e il Ragusa: Crisci porta in vantaggio gli ospiti, Leveque trova il pari per il Locri su punizione. Poi è ancora una volta Crisci a mettere la freccia con la sua doppietta. Nel secondo tempo Pelle fissa il risultato sul 2-2. Vittorie casalinghe importanti, infine, per Pompei, Paternò e Sancataldese – rispettivamente contro Città di Sant’Agata, Licata e Nuova Igea Virtus

La top 3 di LaC Sport

Medaglia d’oro di giornata per il capitano della rivelazione Sambiase: Francesco Umbaca segna il quinto e il sesto goal del suo strepitoso campionato. La rete del definitivo 4-2 è anche d’autore: deviazione volante in semi rovesciata per il numero 11 giallorosso.

Il secondo gradino del podio è del capocannoniere del campionato: Domenico Maggio apre e chiude la pratica Akragas con una doppietta che gli fa raggiungere la doppia cifra prima di tutti. E che contribuisce a far volare il suo Siracusa, ora in testa alla classifica a +3 sulla Scafatese.

Terzo posto per il 2002 del Ragusa Clemente Crisci: il centrocampista dei siciliani nega al Locri il bis dopo la vittoria di Sant’Agata.