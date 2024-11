“Stefania, Christian e Nicolò riposate in pace”. Così, con questa scritta, la curva sud dello Stadio San Siro ha voluto omaggiare le tre vittime dell’alluvione che si è abbattuta su San Pietro Lametino. Il papà dei bimbi e marito di Stefania Signore, Angelo Frijia, era presente presente alla partita contro la Juventus.

Frijia, che ieri è stato ospite a Milanello di Gattuso, ha portato con sé nella tribuna arancione, quella riservata agli ospiti d’onore, la maglia con la quale giocava nella Asd Lamezia calcio il piccolo Christian e che ha ora le firme di tutti i giocatori rossoneri.

Un amore grande quello del bimbo per la squadra, un amore ricambiato. Ora a papà Angelo l’onore e l’onere di vivere per Christian il sogno che lui in questa vita non ha potuto toccare.