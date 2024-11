Sono tornate sorridenti, cariche di entusiasmo e con una medaglia al collo che sa di vittoria e riscatto per una terra, la Calabria, che troppo spesso viene classificata ultima. Ma non nello sport che grazie all’immenso talento di Anna Barbaro ed Enza Petrilli è salita su podio nelle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Le due campionesse, entrambe medaglie d'argento una nel Triathlon, l'altra nel tiro con l'arco, si racconteranno nello speciale Il Sogno Olimpico condotto da Roberto Saverino ed Elisa Barresi in onda stasera, venerdì alle 21 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre (anche in streaming su www.lactv.it)

Emozioni, retroscena e progetti futuri, le due atlete avranno modo di esprimere l’orgoglio azzurro in una terra ostile che le ha viste primeggiare dopo mesi di preparazione per arrivare a conquistare quell’argento che sa di lacrime di gioia e sudore. Ma si guarda già in avanti e dopo aver festeggiato il rientro si ricomincia a lavorare con uno sguardo rivolto anche alla vita privata.