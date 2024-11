La sfida tra amaranto e biancoazzurri si conclude positivamente per la squadra allenata da Umberto Scorrano grazie alle reti di Ruggero e Carbone

Sul campo ha vinto il Locri. Sugli spalti hanno vinto loro. Oltre 3000 persone sugli spalti per la partitissima del torneo di Eccellenza, il derby per antonomasia: Locri-Siderno.

Uno spettacolo di tifo e colori degno di ben altre categorie ha animato i novanta minuti della sfida tra amaranto e biancoazzurri, portata a casa dalla squadra allenata da Umberto Scorrano grazie alle reti di Ruggero e Carbone, entrambe realizzate nel secondo tempo. Numerose le autorità presenti in tribuna, dai sindaci delle rispettive cittadine Giovanni Calabrese e Pietro Fuda al vescovo della diocesi di Locri-Gerace monsignor Francesco Oliva. Con il successo di oggi il Locri vola in classifica staccando i rivali in testa.