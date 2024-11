Il Minifootball arriva in Calabria. Dalla prossima stagione sportiva, infatti, per volontà del presidente Nazionale dell’Fim Gianluca Finazzi il quale ha dato incarico al Dg della Nazionale Italiana di Minifootball Letterio De Domenico di occuparsi dell’organizzazione, si svolgerà in Calabria il primo campionato di Minifootball regionale, e contemporaneamente ci saranno anche i campionati per 5 categorie del settore giovanile (Piccoli Campioni; Primi Calci; Pulcini; Esordienti e Giovanissimi).E nata infatti anche in Calabria la Fmc (Federazione Minifootball Calabria )

La EMF (European Minifootball Federation) è la Federazione che approva lo sport più popolare al mondo, il minifootball, il calcio più diffuso, giocato da milioni di giocatori dilettanti nel mondo e l’unico elemento che differisce tra città e paesi è il numero totale di giocatori e le dimensioni del campo. Quindi, la Fim ha creato diverse categorie di minifootball: 5a, 6a, 7a e 8a. Lo sport di base, il calcio che tutti amano e gioca nei mini campi, è riunito sotto l’ombrello della Fim. La Fim collega milioni di giocatori da tutte le parti d’Europa, attraverso la loro partecipazione ai campionati nazionali ed internazionali di mini football che sono organizzati da associazioni locali in Italia e nazionali in Europa. L’Emf ha una dinamica speciale a causa dell’enorme numero di giocatori che giocano ogni giorno, ogni settimana e ogni mese perché sono semplicemente innamorati di questo sport. È un dato di fatto che i campi Minifootball sono di gran lunga più numerosi rispetto a qualsiasi altro sport in tutto il mondo.

La Federazione Italiana Minifootball è riconosciuta a livello europeo dalla EMF European Minifootball Federation, la federazione sportiva che abbraccia l’intera Europa. I membri fondatori e i paesi che hanno ottenuto lo status di membro dopo la fondazione della EMF sono le associazioni nazionali dei seguenti 37 paesi: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Irlanda, Romania, Grecia, Repubblica ceca, Germania, Russia, Turchia, Italia, Israele, Slovenia, Croazia, Polonia, Slovacchia, Moldavia, Cipro, Bulgaria, Kazakistan, Montenegro, Lituania, Lettonia, Spagna, Portogallo, Serbia, Svizzera, Lussemburgo, Bosnia, Ungheria, Francia, Estonia, Belgio, Armenia e Ucraina e possiamo facilmente stimare che nel prossimo futuro un numero ancora maggiore di paesi diventerà parte del puzzle dell’EMF fino ad arrivare a 43 paesi europei (membri futuri: Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Georgia, Danimarca, Bielorussia).

Le parole del presidente regionale De Domenico

«L’obiettivo primario - scrive in una nota Letterio De Domenico, presidente della Federazione Minifootball Calabria - è garantire la maggiore partecipazione possibile al gioco del minifootball in Calabria, in massima sicurezza. Questo è lo sport del presente ma soprattutto del futuro, non ci sono difficoltà per le strutture, non ci sono costi esorbitanti per partecipare, e soprattutto lo possono fare tutti».

«In Europa così come in Italia - prosegue De Domenico - la crescita di questo sport è davvero stupefacente, dopo l’ingresso di un campione come Totti poi lo è stato ancora di più. Le regole sono quelle del calcio con un campo più piccolo e senza fuorigioco, i campi da 40x20 fino al 50x32 vanno bene e le porte sia le 3x2 che le 4x2. Insomma si punta a dare la possibilità ad ogni cittadina di poter avere la propria squadra in una competizione sportiva. Siamo affiliate ad Opes Italia, un’ente Nazionale che ci da la massima garanzia, ed abbiamo già lo sponsor tecnico nonché fornitore ufficiale dei palloni Magma Sport, una grande azienda di articoli sportivi di Avellino».

La formula

«La vincente del campionato e la vincente dei play off - dice il presidente della Fmc - potranno partecipare alle finali nazionali, e a sua volta alla Champions, inoltre la vincente del campionato nella stagione successiva pagherà solo il 50% delle quote stabilite già di per se basse».

La soddisfazione del presidente della Fmc

«Sono contento e molto entusiasta anche perché sono riuscito a creare un gruppo di ragazzi esperti di sport di calcio e del settore giovanile, vogliamo crescere e crediamo in questo progetto che va oltre i campionati, siamo già a lavoro insieme alla Regione Calabria per organizzare un’ evento Internazionale nella nostra terra e siamo certi che con la collaborazioni di molti amici ci riusciremo. Ci tengo a precisare che la Fmc è aperta a chiunque crede nei valori dello sport e soprattutto crede nelle capacità delle persone della nostra terra», conclude Letterio De Domenico.