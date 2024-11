Lo Stadio “Gianni Renda” – domenica 21 gennaio – aprirà le porte alla sfida tra i padroni di casa del Sambiase e il Cittanova in occasione della gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza.

Ben dieci lunghezze separano la capolista guidata in panchina da Claudio Morelli dal Cittanova di mister Graziano Nocera, terza forza del campionato. Tuttavia, il Cittanova è una delle poche squadre con le quali, nel girone di andata, la compagine lametina non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Si prospetta, dunque, una sfida al cardiopalma tra la cornice degli ultras che coloreranno quella che promette essere una bella giornata di sport.

In occasione di questa sfida, è intervenuto ai nostri microfoni Benito Cataldi. L'attaccante in forze al Sambiase ha presentato il match cercando di tenere alta la concentrazione dei suoi: «Sarà sicuramente una partita combattuta, come lo è stata all’andata, siamo consapevoli del valore del Cittanova, per cui ci stiamo preparando al massimo per affrontare questa partita che sarà importante per il nostro cammino».

L'attaccante giallorosso ha parlato anche del campionato che finora vede il Sambiase occupare la prima posizione: «Stiamo disputando un’ottima stagione – prosegue – dobbiamo restare concentrati, pensare partita dopo partita come abbiamo fatto fino ad ora, solo così possiamo dare continuità al nostro percorso».

Infine, un accenno alle contendenti alla vittoria finale di un torneo che ha ancora tanto da regalare: «La Vigor e il Cittanova sono le squadre più attrezzate per restare ai vertici della classifica - dice Cataldi - ma non dimentichiamoci del Soriano, una squadra che ha dimostrato continuità in questa prima parte del campionato».