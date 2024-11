Tra le dolenti note anche la Reggina, reduce dal ko di Fondi, e da poco ritornata a lavoro per preparare al meglio un altro derby che incendierà la prossima giornata di Lega Pro: quello tra la formazione amaranto ed i cugini del Messina.

Il derby dello stretto, si sa, non è una partita come un’altra. Reggina e Messina pronte ad affrontarsi nuovamente. Il campionato è appena iniziato, e c’è già voglia di riscatto per gli amaranto che dopo la sconfitta esterna contro il Fondi vanno alla ricerca di punti proprio contro i nemici storici.

Fondi che nella prossima giornata sarà ospite di un’altra calabrese: La Vibonese reduce da un importante pari strappato in terra sicula contro l’Akragas. Domenica però i riflettori saranno puntati tutti sul derby che da tempo squadre e tifosi aspettavano.

Tanti i precedenti tra le due compagini e mai banali. In quasi tutti gli incroci ci si giocava parte della stagione, come le gare al Granillo, ai tempi della serie A quando la Reggina vedeva sprofondare lentamente gli avversari giallorossi.



Ma un altro caso lega le due squadre. La famiglia Zeman. Zdenek affrontò, infatti, la Reggina da allenatore del Messina. A distanza di 26 anni, sarà Zeman figlio a sedersi sulla panchina, questa volta sulla sponda amaranto.

E chi lo sa, magari Karel chiederà qualche suggerimento proprio al padre. Certo è che, nel bene o nel male domenica prossima si scrivere un’altra pagina calcistica da ricordare e raccontare.