Il finale di partita è tra i fischi. Così i quasi 4mila spettatori di Lfa Reggio Calabria-Real Casalnuovo accolgono l’esito della partita che vede gli amaranto soccombere in casa contro gli ospiti campani. Reggio Calabria gioca appena 15 minuti nel primo tempo andando spegnendosi nel corso del match. E finisce 1-2 per gli avversari. Con un attacco spuntato e nessuno schema di gioco degno di nota la squadra dello Stretto continua ad allontanarsi dalla zona play off raccogliendo il biasimo del pubblico.

Primo tempo

La Lfa Reggio Calabria schiera ancora una volta Velcea tra i pali e schiera dal primo minuto Cham e Salandria, per un 4-3-1-2 che rivede in attacco la coppia Rosseti-Bolzicco. Nel Real Casalnuovo c’è una vecchia conoscenza amaranto, Reginaldo, applaudito dai suoi ex tifosi.

Le squadre partono studiandosi con Reggio Calabria più intraprendente del solito nel primo tempo e al 7°minuto dopo un bel fraseggio al limite dell’area Rosseti offre una bella palla filtrante per Mungo che davanti a Rossi lo scavalca con un bel pallonetto che dà il vantaggio agli amaranto.

La reazione del Real Casalnuovo non tarda ad arrivare e al 20° sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Dore con un colpo di testa a metterla alle spalle su Velcea, per il pareggio della formazione napoletana.

A farsi pericoloso però è ancora il Real Casalnuovo con un inserimento suggerito dall’ex Reginaldo che mette davanti al portiere Dicorato che tira addosso ad un pronto Velcea.

Sul finire del primo tempo si rivede Reggio Calabria con una incursione di Rosseti che calcia verso la porta ma il suo tiro cross è respinto.

Secondo tempo

Al ritorno in campo Reggio Calabria schiera Provazza al posto di un impalpabile Rosseti. Pronti, via, è subito la formazione partenopea a farsi vedere dalle parti di Velcea senza però impensierirlo.

Reggio non riesce ad incidere nei primi 20 minuti neanche quando Mungo trova un colpo di tacco che libera Provazza che da dentro l’area spreca con un cross teso che si perde sul fondo.

Qualche minuto più tardi è il Real Casalnuovo a provarci per due volte, con Bonavita e Reginaldo, ma i loro tiri si spengono sul fondo.

Escono Salandria e Marras per Bontempi e Bianco ma la musica non cambia. Al 26° ci pensa l’arbitro Pica a complicare la partita degli amaranto concedendo un rigore agli ospiti realizzato da Sarno.

Per gli amaranto entra anche Barillà, ma la Curva sud comincia a mostrare segni di insofferenza dando il via ad una vera e propria contestazione nei confronti della dirigenza catanese.

Reggio Calabria sembra svegliarsi quando Bolzicco suona il primo squillo con Rossi che manda in angolo, e poi sugli sviluppi un tiro da fuori area che finisce di poco a lato. Ma è ancora il Real Casalnuovo ad andare vicino alla terza rete.

Sei minuti di recupero non servono ad una squadra che non mostra alcun miglioramento.