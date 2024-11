Pratiche e documenti taroccati per ottenere cittadinanza e passaporto. Ne avrebbero beneficiato 300 brasiliani

Sono 10 i giocatori di “futsal” coinvolti nell'indagine della Procura di Nola su un giro di passaporti falsi del quale avrebbero beneficiato circa 300 cittadini brasiliani. I giocatori brasiliani di calcio a 5 militano tutti in squadre italiane, ben 6 in particolare nell'under 21 del Kaos Futsal Asd di Ferrara, club la cui prima squadra milita nella Serie A di calcio a 5. Si tratta di Luan Fiuza, Mateus Garcia, Figliero Da Silva, Lucas Baroni, Guillherme Zonta e Tiago Fortuna De Lemos. Gli altri nomi sono quelli di Luis Turmena, calciatore del Real Rieti (serie A), Matias Rosa del Pescara Calcio a 5 (serie A), Marcelo Henrique Urio del Real Rogit, club di Rossano (Cosenza) che milita in serie B, e Giovanni Darelli, del Ferentino (serie B).

Francesco Pirillo