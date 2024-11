È rivolto a giovani diversamente abili e normodotati. L’appuntamento è in programma al Palakrò

Nella giornata di domenica 16 giugno, nell’ambito della Festa della Pallamano Crotone “Handball open day”, si terrà la presentazione di “7 metri” , progetto di pallamano integrata per disabilità certificate.

Il progetto 7 metri

Il progetto “7 metri” nasce nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dal Centro Servizi per il Volontariato di Crotone, dall’Associazione culturale Nikol Ferrari “la vita in un dono” e dall’Asd Pallamano di Crotone e finalizzato a promuovere, organizzare e realizzare un percorso di inclusione sociale rivolto a giovani diversamente abili e normodotati che, attraverso la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva della pallamano, possono beneficiare di una reale opportunità di socializzazione.

Un momento di aggregazione

E’ con questo spirito che alcuni ragazzi diversamente abili residenti nel territorio provinciale si sono avvicinati alla pallamano secondo un percorso strutturato in diversi incontri che si sono tenuti presso il Palakrò di Crotone e che hanno consentito di costruire importanti momenti di aggregazione, scambio e partecipazione. All’iniziativa sarà presente anche “Radio Barrio” che seguirà la manifestazione con una specifica diretta e dedicherà uno spazio al ricordo di Raffaele Drago, indimenticabile presidente dell’associazione “Il Barrio” prematuramente scomparso lo scorso 25 aprile. L’appuntamento è per domenica 16 giugno, alle ore 10.00 presso il Palakrò di Crotone per una giornata ricca di sport, divertimento e socialità.