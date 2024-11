Gli importi corrisposti, squadra per squadra, delle compagini cadette che partecipano al torneo in corso. Solo il Cittadella spende meno dei rossoblù del presidente Guarascio. Reggina al nono posto, Crotone decimo

Sono stati resi noti i monte ingaggi del campionato di Serie B. Squadra per squadra è possibile come ogni anno conoscere chi ha investito di più per vincere il campionato e chi ha scelto la parsimonia. Com’era prevedibile, Parma e Monza guardano tutte dall’altro, ma in classifica annaspano in posizioni che nessuno avrebbe mai pronosticato. Cifre da urlo per crociati e brianzoli: oltre trentadue milioni di euro per il club di Krause, primo in questa speciale graduatoria, ventuno per quello di Berlusconi. E le calabresi? Diciamo che che due su tre si posizionano nella terra di mezzo, mentre meno del Cosenza ha speso solo il Cittadella.

Ingaggi di Serie B, quanto spendono le calabresi

La Reggina si posiziona al nono posto, appena fuori dall’ideale zona playoff. Gli amaranto sono la squadra calabrese che ha messo maggiormente mano al portafogli. Lo ha fatto scalzando il Crotone di appena centomila euro. Attenzione, però: i pitagorici sarebbero avanti al club di Luca Gallo se si prendessero in considerazione esclusivamente gli ingaggi fissi. Corposi i bonus, infatti, in casa Reggina: oltre 2 milioni, solo Parma, Cremonese, Frosinone e SPAL ne vantano di più. Dicevamo del Cosenza e dell’oculatezza risaputa del presidente Guarascio. Goretti in estate aveva anticipato che il budget sarebbe stato in linea con gli altri anni. Così è stato secondo i dati forniti dalla Gazzetta dello Sport.

La classifica degli ingaggi della Serie B

Parma: 32,5 (26milioni 248mila + 6milioni 299 di bonus)

Monza: 21,3 (21milioni 106mila+278mila)

Benevento:17 (16milioni 457mila + 548mila)

Cremonese:14 (11milioni 35mila + 3milioni 62mila)

Frosinone:12,4 (10milioni 209mila + 2milioni 268mila)

Brescia:11,6 (9milioni 682mila + 1milione 936mila)

Lecce:11,6 (9milioni 594mila + 2milikioni 24mila)

Ternana:10,3 (8milioni 657mila + 1milione 655mila)

Reggina: 9,7 milioni (7milioni 639mila + 2milioni 118mila)

Crotone: 9,6 milioni (7milioni 825mila + 1milione 836mila)

Spal: 9,1 (6milioni 876mila + 2milioni 290mila)

Pisa: 9 (7milioni 404mila + 1milione 659mila)

Como: 8,9 (7milioni 682mila + 1milione 220mila)

Ascoli: 7,7 (6milioni 139mila + 1milionie 644mila)

Alessandria: 7,4 (5milioni 930mila + 1milione 526mila)

Vicenza: 7,3 (6milioni 130mila + 1milione 236mila)

Pordenone: 7 (5milioni 298mila + 1milione 769mila)

Perugia: 6,4 (5milioni 782mila + 640mila)

Cosenza: 4,5 (3milioni e 416mila + 1milione 169mila)

Cittadella: 3,1 (2milioni 607mila + 553mila)