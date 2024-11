Il Matera si impone di stretta misura. Decide un gol di Albadoro al 35’ della ripresa

MATERA – Nuovo kappaò per la Reggina. Matera è amara per gli uomini di Ciccio Cozza che cedono l’intera posta in palio e restano nelle retrovie della classifica. Decide il gol di Albadoro che giunge al 37’ della ripresa e spezza l’equilibrio regalando i tre punti alla squadra di Gaetano Auteri, una delle grandi rivelazioni di questa fase iniziale della stagione. Per l’ex attaccante della Juve Stabia si tratta del primo centro in campionato. Un gol da tre punti che rispedisce nel Purgatorio gli amaranto. (mf)