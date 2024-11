«FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra», è la nota stampa del club neroazzuro affidata a Twitter che «ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme». Finisce, così, l’avventura l'Inter e Luciano Spalletti, dopo due stagioni e due qualificazioni Champions.

L'esonero è diventato ufficiale, anche se il futuro dell'allenatore era già stato deciso da tempo, e i nerazzurri hanno già scelto Antonio Conte. La definizione nei dettagli del contratto di tre anni da 12 milioni di euro a stagione ormai non lascia più dubbi sul ritorno in Italia dell'ex allenatore del Chelsea. Ora, si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Il tecnico, al momento, è a Milano per i suoi primi obblighi di natura promozionale con il club e venerdì partirà per Madrid con la dirigenza dell'Inter per presenziare sabato sera alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham.

Il saluto di Zhang: «Grazie di cuore, hai dato tutto»

Dopo l'ufficialità dell'addio tra Spalletti e l'Inter, arriva anche il saluto social su Instagram del presidente nerazzurro Steven Zhang: «Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Quest'avventura di due anni significa molto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell'Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti».