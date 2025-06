Non è stata soltanto una questione di numeri. Quella andata in scena nei giorni scorsi a Catanzaro ha rappresentato molto di più di una competizione sportiva. A testimoniarlo sono stati la passione, la determinazione e i sentimenti che non hanno tardato nel farsi sentire. Le classifiche d’altronde contano ma non circoscrivono per intero il valore di una sfida.

Nella città capoluogo, il Centro Ippico “Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli" ha ospitato recentemente il Campionato Regionale di Salto ad ostacoli 2025. Una manifestazione capace di superare ogni aspettativa, mettendo in evidenza il fascino che l'equitazione porta con sé, quel legame rispettoso tra uomini e animali. Sono stati oltre 150 i cavalli iscritti alle gare e centinaia le presenze tra appassionati e curiosi che hanno colto al volo la possibilità di assistere ad un evento di grande livello sportivo in Calabria.

A chiudere la tre giorni di competizioni, arricchiti da diverse iniziative collaterali, è stata la cerimonia ufficiale di premiazione delle varie categorie in gara. Sul podio del campionato regionale assoluto sono saliti: al terzo posto Giuseppe Perciaccante, al secondo Alfredo Argento e sul gradino più alto Simona Toti. Presenti all'evento conclusivo autorità locali, rappresentanti del mondo sportivo e i vertici regionali della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) con il presidente Michele Valente in testa.

Tutti i riconoscimenti conquistati dalle varie scuderie:

JUMP IN WORLD

Campionato assoluto: Simona Toti 1^class

Campionato Criterium 115: Aurora Tirimbò 1^ class

Trofeo 60 pony: Sofia Santisi 2^ class

Trofeo 80 pony: Mariachiara Bagalà 2^ class



SILVER CITY ASD

Campionato Assoluto: Alfredo Argento 2^class



ASD STARACE CENTRO EQUITAZIONE

Campionato Assoluto: Giuseppe Perciaccante 3^ class



ASD ONLY JUMPING

Campionato 1Grado: Maurizio Vescio 1^ class

Campionato Criterium 115: Maria Luigia Aloi 3^ class

Campionato Brevetti Emergenti: 1^ class

Trofeo 60 pony: Nicolò Ionà 1^ class



SCUDERIA CRICELLI

Campionato 1Grado: Ludovica Fera 2^ class

Trofeo 80 Cavalli: Jasmine Cammarata 1^ class

Trofeo 80 Cavalli: Aurora Mingrone 2^ class

Trofeo 60 Cavalli: Giulia Corapi 2^ class

Trofeo 60 Cavalli: Giulia Rosalia Pucci



CIDA ASD

Campionato 1Grado: Stefania Francesca Azzinnari 3^ class

Campionato Brevetti Emergenti: Almira Parise 3^ class

Campionato Criterium Brevetti: Sara Chiappetta 2^ class

Trofeo 80 pony: Giovanni Sinopoli 1^ class



SCUDERIA PUFFO

Campionato Criterium 115: Claudio Amodio 2^class - migliore Ambassador



C.I. DELLA GHINEA

Campionato brevetti emergenti: Francesco Carlo Cristiano 2^ class

C.I. HAPPY HORSE ASD

Campionato criterium brevetti esordienti: Francesca Valeo 1^ class - Migliore Children



C.E. RENDESE

Campionato criterium Brevetti esordienti: Francesca Belmonte 2^ class

Trofeo 40 Cavalli: Martina Porco 1^ class

Trofeo 40 pony: Giada Carbone 1^ class

Trofeo 40 pony: Marika Spadafora 2^ class



ASD CORIGLIANO EQUITAZIONE

Campionato Criterium Brevetti Esordienti: Paolo Pasquale Scorza 2^ class



C.E. IPPOCAMPO

Campionato Criterium Brevetti: Luna Di Iacovo 1^ class



LA VITTORIA ASD

Campionato Criterium Brevetti: Vincenzo Villelli 3^ class - Migliore Junior

Trofeo 60 Cavalli: Sofia Varano 3^ class



SCUDERIA DEL SOLE

Trofeo 80 Cavalli: Rosario Guarnieri 3^ class

Trofeo 40 Cavalli: Andrea Durante 3^ class

Trofeo 40 pony: Andrea Tenuta 3^classificata



ASD RIVIERA DEI GELSOMINI

Trofeo 80 pony: Giulia Calabrese 3^ classificata

Trofeo 60 Cavalli: Deva Portaro 1^ classificata



CIDI

Trofeo 40 Cavalli: Kimberly Maria Ripoli 2^ class