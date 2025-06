Sulle 60 squadre aventi diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C, quello al quale parteciperà anche il Cosenza, sono 3 quelle che, con certezza, sono già oggi certe della non partecipazione. C'era tempo fino alla mezzanotte di ieri. In attesa di altre possibili sorprese, visto che poi sarà lunedì la Covisoc a dare l'ultimo lasciapassare.

Lucchese, Brescia più la Spal

La Lucchese già nei giorni scorsi aveva annunciato la mancanza delle condizioni economiche e societarie per poter presentare la domanda di iscrizione, anche in considerazione di un -14 che avrebbe visto gravare sui rossoneri nella prossima stagione. Due giorni fa è deflagrata la situazione del Brescia che, dopo la penalizzazione che ha costretto le rondinelle alla retrocessione dalla Serie B, ha visto la decisione di Massimo Cellino di non iscrivere nemmeno la squadra al campionato di Serie C.

A loro due c'è da aggiungere la Spal. I ferraresi hanno presentato domanda di iscrizione, ma senza corredarla con la fideuissione di 700.000 euro e senza aver pagato le spettanze di marzo e aprile ai tesserati. La loro domanda sarà respinta. Sembra invece si sia risolta in extremis la situazione di Rimini e Triestina. Lunedì, come detto, la parola definitiva della Covisoc. In pole per poter partecipare al prossimo campionato, a questo punto, oltre alla Pro Patria, anche l'Inter Under 23, al posto della Spal alla quale dovrebbe essere respinta la domanda. Resta in ballo l'ultimo posto e c'è da capire se il Caldiero Terme, prima possibile riammessa, sia interessata ed abbia le carte in regola per poter partecipare alla Serie C. Altrimenti via libera a una tra Sestri Levante, Legnago e Union Clodiense, visto che ci sarà da scegliere tra le possibili riammesse e non tra la graduatoria di ripescaggio.