Oggi pomeriggio la capolista farà visita ai crotonesi nell'anticipo del 19esimo turno. Domani il resto della giornata. Ardore-Paolana tra salvezza e play off. La Palmese, tra le squadre più in forma del torneo, ospita il Brancaleone

In archivio quasi due terzi di stagione e con la capolista Vigor Lamezia che vuole continuare la sua mini fuga. Al contempo e seppur a fatica, cercano di tenere il passo Reggioravagnese e Praiatortora (con quest'ultima agganciata dalla Paolana dopo il recupero di mercoledì scorso contro il San Luca) mentre imperversa la bagarre in zona play off.

Insomma, undici giornate compresa questa al termine della fine della stagione e dunque tanto c'è ancora da dire, a partire da questo week end caratterizzato dalla diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza.

L'anticipo

Questa volta il sabato offre un anticipo di grande spessore e qualità dal momento che la capolista Vigor Lamezia farà visita all'Isola Capo Rizzuto. Si affrontano le migliori difese del campionato e anche quelle con più clean sheets stagionali. La Vigor Lamezia, inoltre, è quella che subisce meno gol nel primo tempo (quattro), mentre la squadra di Gregorace è ermetica nella ripresa con soli due reti subite. A parte i numeri, sarà sicuramente una sfida aperta a ogni risultato. I vigorini per dare un altro importante colpo al campionato; i giallorossi per riprendersi la zona play off.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio invece in campo le inseguitrici della Vigor Lamezia, con in primis la Reggioravagnese che farà visita alla Rossanese in una sfida tutt'altro che banale e che potrebbe potenzialmente valere i vertici. I rossoblù, che mercoledì hanno nuovamente fatto un viaggio a vuoto in quel di Brancaleone e dunque ancora con una gara in meno, affronteranno una corazzata offensiva che conta 39 gol in 18 partite. La squadra di Aloisi, inoltre, è reduce da due sconfitte consecutive e perciò in cerca di riscatto. Col fiato sul collo della Reggioravagnese anche Praiatortora e Paolana, con quest'ultima innanzitutto galvanizzata dal pazzo recupero di mercoledì contro il San Luca e terminato 4-3.

La formazione di Andreoli, con questi tre punti, aggancia proprio il Praiatortora a quota 34 punti, ma per non vanificare quanto di buono fatto nell'ultimo periodo, con tre vittorie consecutive e sette risultati utili consecutivi, bisognerà andare a vincere ad Ardore ma con quest'ultimo che non si scanserà, dal momento che un ulteriore passo falso potrebbe compromettere in modo rilevante la corsa alla salvezza. Quanto al già menzionato Praiatortora, sarà di scena sul campo di un San Luca che proprio mercoledì contro la Paolana ha dato segnali importanti e nonostante l'ormai posizione in classifica compromessa, gioca con un piglio più libero e spensierato.

Ottimo stato di forma per la Palmese che ospita il Brancaleone. I neroverdi arrivano da tre vittorie consecutive e quattro risultati utili di fila e, adesso sì, mettono di mira la griglia play off. Quanto al Brancaleone, ancora con una gara in meno, devono tenere a debita distanza la zona rossa. Palmese con 17 gol fatti tra le mura amiche, mentre i leoni di mister Marcianò devono essere più prolifici in trasferta (finora solo quattro reti). Sicuramente da tripla il match tra Cittanova e Soriano, con i giallorossi che non hanno ancora sconfitto lo spettro dei play out. la squadra di Crucitti subisce poco in casa, e ancor meno nel primo tempo. Quanto ai rossoblù di Figliomeni, arrivano di slancio forti delle due vittorie consecutive e in cerca del tris che avvicinerebbe le prime posizioni.

Impegno casalingo per il Castrovillari che ospiterà la Gioiese. I lupi del Pollino, che devono iniziare a ingranare anche in casa (solo nove punti finora) devono ritrovare una vittoria che manca ormai da sei turni mentre i viola, dal canto loro, cercano il bis di vittorie per alimentare un sogno play off che senza quei due punti di penalizzazione sarebbe ancora più vivido. Vale una grossa fetta di salvezza il match tra Rende e Bocale, con i padroni di casa ormai spacciati al loro destino. La formazione di Lo Gatto invece, dopo la pesante vittoria nello scontro diretto di mercoledì contro l'Ardore, ha la possibilità di aggiudicarsi un altro scontro salvezza che consentirebbe di intravedere addirittura la salvezza diretta.