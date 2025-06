Il tecnico calabrese avrebbe dato piena disponibilità a guidare gli Azzurri. Dopo il no di Ranieri e il passo indietro di Pioli, ora si attende solo la decisione definitiva della Federazione. Le ultime

Gennaro Gattuso sarebbe sempre più vicino alla nomina come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore calabrese – originario di Schiavonea – avrebbe avuto ieri i primi contatti con la Figc, ai quali avrebbe fatto seguito un’apertura totale da parte dell’ex tecnico dell’Hajduk Spalato. La palla, ora, passerebbe alla Federazione, chiamata a sciogliere le ultime riserve.

La giornata odierna potrebbe rivelarsi decisiva, con il presidente Gabriele Gravina atteso a Roma per partecipare a un evento organizzato dalla Guardia di Finanza, dove è prevista la firma di un protocollo d’intesa proprio con la Federcalcio. All’iniziativa prenderanno parte anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, quello dello Sport Andrea Abodi e il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro.

Gattuso sarebbe il profilo scelto dopo il rifiuto di Claudio Ranieri. In un primo momento si sarebbe pensato a Stefano Pioli, poi scartato vista la sua disponibilità verso la panchina della Fiorentina. Tra i papabili figurerebbero anche altri campioni del mondo 2006, come Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, ma senza un vero e proprio casting. La Figc avrebbe già fatto la sua scelta e Gattuso resterebbe ora in attesa della fumata bianca.