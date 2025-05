La Rappresentativa Under 18 del girone I di Serie D (Calabria Campania e Sicilia) è Campione d'Italia. Si è conclusa infatti la Juniores Cup disputatasi a Viareggio (nona edizione) e con un trionfo che porta anche la firma calabrese. Dopo aver iniziato il torneo con una sconfitta contro la Rappresentativa H (0-1) e con gli spettri di una precoce eliminazione, i talentini del tecnico Mangiapane non perdono di lucidità e trovano la quadra giorno dopo giorno, vincendo la seconda gara per 3-1 contro la Rappresentativa B e poi battendo in semifinale la Rappresentativa A con un secco 0-3, fino ad arrivare in finale contro i pari età della Rappresentativa del girone C (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige).

La partita

Gara equilibrata e frizzante, degna di una vera e propria finale, viste le diverse occasioni da gol da una parte e dall'altra. La rete però arriva subito, ovvero dopo soli quattro minuti dal fischio d'inizio, e porta la firma di Lupacchio che consegna l titolo di campioni d'Italia a questa Rappresentativa dopo ben dodici anni dall'ultima volta. Un'estasi incontrollata ma meritata. Come detto, anche un bel po' di Calabria dal momento che su venti convocati, dieci ragazzi risultano tesserati con squadre della nostra regione: Reggina capofila con ben sei elementi; tre (più il preparatore atletico) per la Vibonese e uno per il Sambiase.

Un viaggio iniziato tre mesi fa con le prime selezioni, gli allenamenti e le amichevoli, fino a culminare nella fase nazionale.

Il tabellino

RAPPRESENTATIVA C: Conti; Pietrobon (18’ st Ieva), De Lazzari, Bonaldo (33’ pt Oprandi), Casula (1’ st Rigoni); Lemma, Baldi; Martini (1’ st Corbolante), Donato (1’ st Pirrone), Mouisse; Cibin. A disp.: Petracca, Piccolo, Fant, Zilio. All.: Michele Baldi

RAPPRESENTATIVA I: De Lorenzo; Misefari, Maggio, Bontà; Lupacchio, Cerciello, Veron, Caruso (25’ st Porco), Andronache (36’ st Leonardi); Maisano (16’ st De Stefano), Malara (16’ st Barrere). A dsp.: Vitale, Germano, Alioto, Nigro, Pepe. All.: Carmine Caputo (Benedetto Mangiapane squalificato).

ARBITRO: Flavio Barbetti di Arezzo (Assistenti: Giovanni Gallà di Pistoia e Giacomo Ginanneschi di Grosseto)

MARCATORI: 4’ pt Lupacchio

NOTE: Ammoniti: Lemma, De Lazzari (C), Cerciello, De Lorenzo (I). Recupero: 2’ pt-5’ st