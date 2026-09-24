Dopo il via ai principali campionati dilettantistici della regione, è tempo di allacciare gli scarpini anche per i giovani talenti del calcio calabrese. I tornei categoria Juniores, da sempre fondamentale trampolino di lancio per le nuove leve aspiranti al salto in prima squadra, si apprestano a ripartire. A tracciare la mappa della nuova stagione è la LND Calabria, che ha reso nota la composizione ufficiale degli otto gironi che si contenderanno il titolo regionale.

La Juniores riparte

La struttura del torneo prevede sei gironi composti da nove squadre e due da otto. Tutte le formazioni scenderanno in campo a partire da martedì 6 ottobre, data del calcio d'inizio ufficiale che aprirà ufficialmente la caccia alla Gioiese, compagine detentrice del titolo e regina da battere.

Con la mappa dei gironi ormai definita, il countdown verso il 6 ottobre è ufficialmente iniziato: ci si prepara a una stagione intensa, pronta a regalare spettacolo ed ad accendere i riflettori sui campioni di domani.

I gironi

Di seguito il quadro completo dei raggruppamenti resi noti dal Comitato Regionale:

GIRONE A: Cariatese, Cassano Sybaris, Corigliano M., Dbr Luzzi, Kratos Bisignano, Rossanese, Soccer Montalto, Trebisacce, Virtus Acri.

GIRONE B: Atl. San Lucido, Campora, Amantea, City Rende, Paolana, Morrone, Real Cosenza, San Fili, Scalea.

GIRONE C: Cirò, Cotronei, Isola CR, Mesoraca, Real Sangiovannese, Rocca di Neto, Scandale, Silana, Un. Kroton.

GIRONE D: Atl. Maida, Calcio Lamezia, Caraffa, Taverna, Real Montepaone, Sc Soverato, Sersale, Tiriolo, Vigor Catanzaro.

GIRONE E: Città di Pizzo, Melicucco, Pizzo, Rizziconi, Rosarnese, Soriano Fabrizia, Sp. Polistena, Virtus Rosarno.

GIRONE F: Scillese, Campese, Gioiese, Deliese, Palmese, Real Taurianova, Sp. Cittanova, Taurianova, Villese.

GIRONE G: Academy Ardore, Africo, Siderno, Bovalinese, Brancaleone, Gioiosa Ionica, Locri, Roccella.

GIRONE H: Pro Pellaro, Catona, Gallinese, Melito, Bovese, Melitese, Reggioravagnese, Segato, Val Gallico.