È Paolo Montero il nuovo allenatore della Juventus, dopo l'esonero, due giorni fa, di Massimiliano Allegri. A comunicarlo è stato il club bianconero con una nota sul suo sito. Montero guiderà la Juve nel match in programma domani sul campo del Bologna e, tra una settimana, nella sfida casalinga con il Monza che chiuderà il campionato. Domani, in particolare, i bianconeri si troveranno come avversario Thiago Motta , attuale tecnico del Bologna e con ogni probabilità nuovo allenatore dei torinesi nella stagione 2024-2025.

A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina (come conferma l’Original “Plantar una Semilla”, prodotto da Juventus Creator Lab qualche settimana fa), auguri di buon lavoro per questo doppio impegno