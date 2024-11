L’atleta lametina sale sul gradino più alto del podio per l’ottava volta ai campionati italiani. E’ la quinta medaglia di fila in tre competizione diverse

Ancora Martina Di Cello. Sempre Martina Di Cello. La karateka calabrese si conferma la più forte ed ai campionati italiani di Montecatini Terme sale per l’ottava volta sul gradino più alto del podio nella categoria del kumite sambon (combattimento sportivo) senior +63 kg.

Filotto d’oro. E’ la quinta medaglia consecutiva per l’atleta lametina che ha dato il classico morso al metallo più prezioso per ben due volte agli ultimi campionati del mondo, al “Gran Prix” in Emilia Romagna e, appunto, ai campionati italiani dove ha strappato una riconoscimento anche nella categoria karate tradizionale. Risultati importanti in chiave “azzurro” che fanno della Di Cello la karateka senior con più punti in assoluto tra tutte le categorie di peso seniores.

Le parole a caldo. «Sono particolarmente contenta per questo oro - ha commentato a caldo la campionessa. E’ la gara più importante e prestigiosa dell’anno – ha continuato - e sono soddisfatta di aver riconfermato il titolo di campionessa italiana anche per quest’anno. Sto continuando a vincere - ha chiosato la Di Cello - ed ho riconfermato il mio titolo quindi vuol dire che ho lavorato bene».

Alessio Bompasso