Al Palacicogna di Ponzano Veneto, a pochi chilometri da Treviso, l’8 e 9 marzo si è svolto il torneo dell’Heart Cup 2025, una gara internazionale di Karate Shotokan, a cadenza annuale, aperta ai club di tutte le federazioni, attirando le attenzioni di 1023 atleti che hanno rappresentato 108 club e 12 nazioni per celebrare l’essenza e lo spirito del Karate Shotokan.

Sicuramente una edizione che resterà ben impressa per gli atleti dell’ASD Seidokan Karate Club Castrovillari i cui atleti si sono distinti per i risultati ottenuti come il secondo posto, tutto di riguardo, nel Kumite Team Cadets, dove Manuele Rivello, Riccardo Marrone, Joele Thana e Emanuele Brunetti dopo avere superato in semifinale la forte squadra nazionale belga.

Nella categoria Kumite Individual Junior 70kg saluta la competizione Pasquale Marrone con al collo la Medaglia d’Argento. A sfiorare il podio con ottime prestazioni sia Francesca Pia Donano e sia Domenico Nociti che hanno onorato le rispettive categorie.

«Da allenatore, sono estremamente orgoglioso del percorso dei miei ragazzi e ringrazio gli accompagnatori e il nostro straordinario Seidokan Fan Club per il supporto – le parole del Maestro Alessio Passarelli -, vincere ed arrivare sul podio in questa manifestazione non era affatto scontato, ma i ragazzi hanno unito le loro forze come una vera squadra compatta fino alla fine. Ora lo sguardo è rivolto al prossimo obiettivo – conclude il tecnico - il Trofeo delle Regioni a Novara il 30 marzo, dove la squadra calabrese cercherà di replicare il successo dello scorso anno.»