Dalla Sila alle sponde del Mar Baltico, Maria Teresa Talarico vince il suo combattimento all’International boxing match, organizzato dalla Hammarmy Boxing Club di Stoccolma. Nella capitale svedese è andata in scena “Stoccolma Vs Italia”, con l’atleta di San Giovanni in Fiore, in forza al Cobra Team di Domenico Massarini che ha battuto Kathrin Jakobsson per decisione unanime.

Un appuntamento importante per Maria Teresa Talarico che ha combattuto per la Boxing Arcesi Roma, guidata dall’allenatore Alberto Arcesi, confermando tutta la sua crescita. A seguire i miglioramenti dell’atleta florense anche l’allenatore della Nazionale Italiana di Boxe Riccardo D'Andrea.

Ventitré anni, laureata in Scienze Motorie, si avvicina alla boxe da piccolina, iniziando l’attività sportiva a San Giovanni in Fiore. Dal 2016 si allena e combatte per il Cobra Team di Cosenza, guidato da Domenico Massarini. Tanti sacrifici e durissimo allenamento per una ragazza che sul ring ancora una volta, a oltre 3100 chilometri da casa, mette sul ring tutta la forza e la voglia di emergere nel kickboxing italiano e internazionale.