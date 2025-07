Sfide serrate nella seconda giornata della manifestazione. In campo anche 70 atleti da 22 nazioni. Nella classifica femminile comanda Derin Atakan, seguita da Turienzo e Geiger

Seconda giornata ricca di emozioni al IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix in corso a Gizzeria, nello scenario del golfo di Lamezia. Dodici le regate disputate con un vento termico stabile intorno ai 12 nodi, condizione ideale per esaltare tecnica e velocità dei kitefoilisti.

In testa alle rispettive flotte, a pari punteggio, l’azzurro Riccardo Pianosi, reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, e il campione olimpico di Singapore Maximilian Maeder, protagonisti di un entusiasmante testa a testa. Al terzo posto l’ottimo Lucas Fonseca, autore di una prestazione solida. Nella flotta femminile guida la classifica la turca Derin Atakan, seguita dall’argentina Catalina Turienzo e dalla tedesca Ella Geiger.

Il villaggio sportivo di Hang Loose Beach, accoglie oltre 70 atleti provenienti da 22 nazioni e 4 continenti, confermando la rilevanza mondiale della manifestazione, prima tappa del nuovo quadriennio olimpico. Le Open Series proseguiranno fino a sabato 5 luglio, mentre domenica 6 si disputeranno le attese finali con i migliori dieci di ciascuna flotta.

Tra i protagonisti in gara anche Gian Andrea Stragiotti, campione U21 2024, i fratelli Houze, Massimo Chieffo, Giuseppe Paolillo, la cinese Suofeiya Li e la polacca Karolina Jankowska.

Organizzato dal Circolo Velico Hang Loose con il supporto di IKA, FIV, CKWI e Calabria Straordinaria, l’evento si conferma un’eccellenza del calendario internazionale e un volano per la promozione della Calabria come terra di sport, innovazione e sostenibilità. La cerimonia di premiazione è in programma domenica alle ore 17.