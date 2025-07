È stata presentata questa mattina, in conferenza stampa a Gizzeria Lido, località Pesci e Anguille, la settimana dedicata al kitefoil che accenderà i riflettori sul litorale tirrenico calabrese dal 2 al 6 luglio.



Due le competizioni internazionali in programma all’Hang Loose Beach: il Campionato Europeo Giovanile di Kitefoil (categorie U15, U17 e U21) e il Formula Kite Grand Prix, tappa valida per il ranking mondiale.

Il mare di Gizzeria torna capitale del kitefoil. Presentata questa mattina la settimana di gare che dal 2 al 6 luglio vedrà protagonisti i migliori giovani d’Europa e i big del Formula Kite Grand Prix. Due competizioni internazionali che confermano la spiaggia tirrenica come punto di riferimento per gli sport velici.

Alla conferenza hanno preso parte il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, accolto dall’imprenditore Luca Valentini, padrone di casa dell’Hang Loose Beach, Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, a testimoniare l’attenzione istituzionale e imprenditoriale verso un evento che unisce sport, promozione del territorio e sostenibilità. Presenti anche il consigliere nazionale federazione italiana vela Fabio Colella, Mirco Babini (presidente IKA International kiteboarding Association) e il vicesindaco del Comune di Gizzeria.

«Il merito di questa manifestazione è di Luca Valentini - ha detto il presidente Occhuto - e come Regione non dobbiamo lasciare da soli imprenditori come lui. Dal momento del mio insediamento - ha aggiunto Occhiuto - ho cercato di assistere chi volesse offrire al mondo e ai turisti eventi del genere che promuovono non solo lo sport ma anche il brand Calabria».

Organizzata dal Circolo Velico Hang Loose con il supporto del progetto Calabria Straordinaria, la manifestazione conferma Gizzeria come punto di riferimento per il kitefoil a livello europeo, grazie a condizioni meteo-marittime ideali e a una lunga tradizione nel settore velico. Un’occasione unica per la Calabria per rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale, puntando su discipline giovani e in piena crescita.