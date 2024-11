Centinaia gli atleti che raggiungeranno la nostra regione da mezza Europa, Stati Uniti ed Australia. E dopo spazio agli europei di windsurf

Il countdown è partito. Le date cerchiate in rosso sul calendario ormai ad un passo. 12-16 luglio. Gizzeria. Fazzoletto di terra e mare in provincia di Catanzaro. Il golfo più conosciuto d’Italia per gli amanti del kitesurf che in questo angolo di Calabria trova la sua naturale consacrazione agonistica ormai da diversi anni. Da qui sono passati tutti i numeri uno delle varie specialità e categorie. Lo rifaranno a partire da mercoledì prossimo quando a Gizzeria partirà il campionato europeo di “Twin tip racing”.

Tutto il mondo a Gizzeria. Centinaia gli atleti che raggiungeranno la nostra regione da mezza Europa, Stati Uniti ed Australia. Non mancheranno, ovviamente, gli atleti italiani. Molti fanno parte della Nazionale juniores, che proprio in questi giorni sta prendendo confidenza con le speciali ed uniche condizioni geomorfologiche che hanno trasformato questo tratto di mare tra i più ricercati del mondo. E dopo il kitesurf Gizzeria farà da teatro anche ai campionati europei di windsurf.