Dal 19 al 21 dicembre 2025, la Fiamma dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà nove comuni calabresi, valorizzando storia, cultura e talenti locali
Dal 19 al 21 dicembre 2025, la Calabria sarà protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. La staffetta attraverserà nove comuni della regione: Reggio Calabria, Gioia Tauro, Rosarno, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro, Crotone e Cosenza, combinando eventi sportivi, villaggi esperienziali e celebrazioni pubbliche.
19 dicembre: Reggio Calabria, l’inizio del percorso calabrese
Il viaggio della Fiamma inizierà attraversando lo Stretto di Messina fino a Villa San Giovanni, per poi raggiungere Reggio Calabria. La città, nota per la sua storia magnogreca e per i Bronzi di Riace custoditi nel Museo Archeologico Nazionale, ospiterà la prima tappa della staffetta in Piazza De Nava dalle 17 alle 19.30. A portare la torcia saranno Vincenzo Nibali, campione di ciclismo, il fiorettista olimpico Daniele Garozzo, insieme a Daniela Rita Dattilo e Fabio Vazzana. L’evento sarà accompagnato da villaggi esperienziali dedicati a sport, cultura e tradizioni locali, con stand e attività per i cittadini.
20 dicembre: da Gioia Tauro a Catanzaro
La staffetta ripartirà il 20 dicembre da Gioia Tauro, per proseguire verso Rosarno e Tropea. Quest’ultima, definita “Perla del Tirreno”, si distingue per il suo centro storico affacciato sul mare e per il Santuario di Santa Maria dell’Isola. La Fiamma passerà poi da Vibo Valentia, città di origine magnogreca nota come Hipponion, e da Lamezia Terme, crocevia culturale e industriale della regione.
La giornata si concluderà a Catanzaro, capoluogo regionale, in Piazza Luigi Rossi, dalle 17 alle 19.30. I tedofori della giornata saranno il pilota Antonio Fuoco, Anna Russo, Simone Alessio, bronzo olimpico di taekwondo, Massimo Palanca e Francesca Stancati. Anche in questa tappa sono previsti villaggi esperienziali per far conoscere il territorio, la storia della città e le eccellenze locali.
21 dicembre: Cosenza e Crotone, chiusura del percorso calabrese
L’ultima giornata interesserà Cosenza, il capoluogo della provincia più popolosa della Calabria, caratterizzato dal centro storico tra i fiumi Crati e Busento, e Crotone, città ricca di storia magnogreca e legata a importanti reperti archeologici. La Fiamma attraverserà strade e piazze storiche prima di lasciare la regione, diretta verso Matera e la Campania.