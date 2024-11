«Proseguono il loro luminoso percorso sportivo ai massimi livelli, portando alto anche il nome della Calabria. Sono le nostre Anna Barbaro e Raffaela Battaglia che rappresentano l'Italia e la Calabria alle Paralimpiadi in svolgimento a Parigi. Rivolgiamo un grande in bocca al lupo. Sempre più orgogliosi, facciamo il tifo per loro». È quanto ha dichiarato, il presidente del comitato paralimpico (Cip) calabrese, Antonello Scagliola.

L'auspicio di accrescere il medagliere paralimpico

Anna Barbaro, in gara domattina alle ore 12:05 nella disciplina del Triathlon, e Raffaela Battaglia che con la nazionale di Sitting volley ha già battuto la Francia alla prima prova, stanno concorrendo per un titolo paralimpico.

Nel 2021 il risultato fu davvero straordinario. Anna Barbaro nel Triathlon ed Enza Petrilli (non convocata a Parigi) nella disciplina del Tiro con l'Arco, entrambe del reggino, vinsero le prime due medaglie (d'argento) calabresi dalle storiche prime Paralimpiadi che ebbero luogo a Roma nel 1960. Tra le 43 medaglie italiane (11 ori, 18 argenti, 14 bronzi), due furono le medaglie calabresi. Le prime della storia. Che sia di buon auspicio per le competizioni avviate lo scorso 28 agosto.



Continua a leggere su IlReggino.it.