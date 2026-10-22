Continua nella sua crescita sportiva l'ASD Pattinaggio Lamezia e, soprattutto, continua a regalare emozioni e a far conoscere uno sport che non è largamente praticato nel territorio calabrese, ma che si sta ritagliando un suo spazio importante, caratterizzato dall'eleganza e dal fascino unico delle rotelle. Anche questa volta è arrivata una soddisfazione immensa per la società e per i suoi atleti.

Altra riconferma

Gianfranco Felletti e Federica Gaetano sono ancora sul gradino più alto del podio. Dopo aver conquistato l'oro lo scorso anno a Matosinhos, si sono presentati ai Campionati Europei in Germania con un unico obiettivo: riconfermarsi. Perché vincere è difficile, ma ripetersi al vertice l'anno successivo richiede una determinazione ancora maggiore.

Dietro questa straordinaria vittoria ci sono impegno, sacrificio, passione e ore di duro lavoro quotidiano. Un successo che porta con sé il valore di una grande squadra, fatta di persone che credono negli atleti e li accompagnano passo dopo passo verso i loro traguardi.

La soddisfazione della società

Grande la gioia della società, che ha espresso così tutto il suo orgoglio: «Un ringraziamento speciale va a Ilenia Graziano, che li ha accompagnati con dedizione, passione e professionalità durante tutto il percorso, contribuendo in modo prezioso al raggiungimento di questo nuovo e meraviglioso traguardo. Un grazie di cuore anche a tutto lo staff tecnico e alle famiglie, sempre presenti, vicine e pronte a sostenerli e a sostenerci in ogni momento, condividendo con noi ogni passo di questo bellissimo cammino. A Gianfranco e Federica vanno i nostri complimenti più grandi per aver dimostrato che il talento, unito al lavoro e alla determinazione, può trasformare una vittoria in una conferma da campioni».

Con questo ulteriore risultato d'eccellenza, l'ASD Pattinaggio Lamezia si conferma un vero fiore all'occhiello non solo per la Calabria, ma anche nel panorama sportivo nazionale e internazionale.