Una promozione con i fiocchi, sofferta, meritata e con un tocco di Calabria che sicuramente fa ben sperare per il futuro. Valerio Lionetti con Macerata ha raggiunto la promozione in Serie A1, il traguardo è stato ufficializzato ieri sera al termine della finale playoff contro l’Accademia Sant’Anna.

In terra sicula c’era anche una rappresentanza calabrese per tifare il mister e la compagine che torna ufficialmente, per la stagione 2025-2026, nel gotha della pallavolo mondiale.

Considerando come quello italiano sia uno dei migliori campionati pallavolistici al momento, c’è davvero da essere fieri di Lionetti. La Balducci Macerata ha puntato quest’estate sul tecnico che, dopo aver vinto tutto da vice di Daniele Santarelli all’Imoco Conegliano, ha deciso di mettersi in gioco da capo allenatore, portando la propria mentalità vincente, nonché la capacità di saper gestire il gruppo, sapendo valorizzare ogni singola giocatrice.

Nel post gara, dopo il trionfo nei playoff e la conseguente festa con premiazione finale, Lionetti ha aggiunto: «Vorrei fare i ringraziamenti a delle persone che secondo me meritano, innanzitutto volevo ringraziare la società, i tre soci Massimiliano Balducci, Pietro Paolella e Maurizio Storani, perché comunque grazie a loro che insomma riusciamo a fare quello che facciamo, grazie a Lucia Bosetti, grazie agli sponsor, grazie ai tifosi che ci sostengono, poi a cascata volevo ringraziare tutto lo staff».

Migliaia i complimenti arrivati sui social e in privato per il tecnico che, già lo scorso settembre, aveva annunciato la sua esperienza a Macerata, guardando all’obiettivo della promozione nella massima serie con realismo e concretezza. Lionetti potrà essere ora da faro per il futuro a tanti giovani colleghi calabresi e di certo non disdegnerà consigli per aumentare la passione nei riguardi della pallavolo, uno sport amato dalla sua famiglia a 360 gradi.