A prevederlo il Piano annuale dello sviluppo turistico approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale

Il "brand Calabria" presente al Giro d'Italia 2018. Lo prevede il Piano annuale dello sviluppo turistico approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, che ha programmato per questo mese di maggio una campagna di comunicazione da realizzare nella famosa manifestazione ciclistica «al fine - si legge nel Piano - di dare un notevole risalto nei mercati nazionali ed esteri, all'offerta turistica della Calabria nel suo insieme».

Si tratta - spiega la Giunta regionale - di «un'eccezionale opportunità di visibilità del "prodotto Calabria" sul palcoscenico nazionale e internazionale, come partner di una competizione che ha fatto la storia del ciclismo mondiale di tutti i tempi, di un progetto che consentirà di raggiungere risultati concreti nel solo delle ottime iniziative di promozione internazionale del "prodotto Calabria" anche al di fuori dei confini dell'Europa, proseguendo il percorso di valorizzazione e internazionalizzazione del Made in Calabria. Il Giro - è riportato ancora nel provvedimento - sarà trasmesso in Tv su Rai 2 e in radio su Rai Radio 1 con circa 30 milioni di italiani entrati in contatto nel corso dello svolgimento dell'ultima edizione dell'evento».



Nel dettaglio - si spiega nella delibera di Giunta - le attività di promozione e comunicazione "da porre in essere" consistono in striscioni promozionali per un totale di 90 metri lineari personalizzati con le location più rappresentative del territorio calabrese, da posizionale sui percorsi di tappa, "gonfiabili" personalizzati posizionati lungo di ultimi 10 chilometri di ogni tappa, uno stand personalizzato Regione Calabria di 16 mq nelle aree di partenza e arrivo, pagine promo pubblicitarie sui quotidiani sportivi nazionali, spazi promozionali all'interno del sito ufficiale del Giro d'Italia. Per la realizzazione dell'attività di promozione e comunicazione turistica al Giro il Piano della Regione ha previsto una spesa di 400mila euro.