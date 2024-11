L'anticipo del nono turno del campionato di Serie B è in programma domani sera alle 20.30. Una trasferta difficile per la compagine calabrese costretta a portare punti a casa

Bari-Catanzaro, domani sera alle 20.30, aprirà il nono turno del campionato di Serie B che torna dopo due settimane di stop dovute alla pausa per le gare delle nazionali. Un match che importante per entrambe le squadre che al momento stazionano nella parte destra della classifica, infatti la compagine pugliese finora ha raccolto 10 punti e occupa la dodicesima posizione, mentre le Aquile seguono a due lunghezze di distanza in sedicesima. Una partita carica di emozioni con ex di lusso soprattutto in tribuna vip perché i due direttori sportivi, Giuseppe Magalini ora in Puglia e Ciro Polito che dirige i giallorossi nel capoluogo di regione calabrese, la scorsa stagione vestivano le “casacche” opposte.

Ma la notizia che tiene banco nelle ultime ore è quella riguardante l’ennesimo esodo dei tifosi giallorossi. Infatti il dato definitivo vede ben 707 ticket staccati per il settore ospiti dello stadio San Nicola, un dato molto significativo perché si tratta di una trasferta e soprattutto viene disputata di venerdì sera. Ma i supporters giallorossi, in merito alla questione, ci hanno già abituato bene, basti pensare all’ultima partita fuori casa all’Arechi di Salerno dove erano circa 3mila i cuori giallorossi che hanno seguito la squadra.