La Cestistica Gioiese fa sua la prima gara della finale playoff del campionato Dr1 calabrese. Contro la Smaf Catanzaro, al meglio delle tre gare, c’è in palio il salto di categoria. La squadra di basket di Gioia Tauro, sostenuta dal proprio pubblico, vince 93-84 in un “PalaMangione” gremito di passione. Adesso, l’attesa sale per scoprire il risultato di sabato prossimo a Catanzaro. In caso di successo, i ragazzi di coach Polimeni potranno festeggiare la conquista della Serie C, altrimenti tutto sarà rimandato al terzo incontro decisivo.

La gara

Nel primo quarto le due compagini partono a mille, a ritmi alti, canestro su canestro. I viola la spuntano 25-20, con l’infortunato Giuseppe Russo a fare il tifo dalla panchina, mentre suo fratello Francesco trascina la squadra sul rettangolo di gioco.

Nel secondo quarto i padroni di casa tentano di allungare, ma gli ospiti guidati da coach Astorino non stanno a guardare e si procede in sostanziale parità fino all’intervallo sul 44-39.



Il terzo quarto segna il cambio di ritmo decisivo della Cestistica Gioiese che, trascinata dai propri tifosi, innesta la marcia che la porta sul 68-58.

Nell’ultimo parziale la bagarre aumenta con gli uomini in campo che si battono colpo su colpo, disposti a tutto per raggiungere la vittoria. Il risultato finale dirà: Cestistica Gioiese – Smaf Catanzaro 93-84. Appuntamento a sabato prossimo per conoscere se la prima divisione regionale Calabria di basket avrà già una regina o se si dovrà disputare un’altra gara che decreterà il verdetto finale.